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За сутки от COVID-19 умерли десятки украинцев: онлайн-брифинг Минздрава

25 сентября, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

С каждым днем эпидемиологическая ситуация становится только хуже

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как известно, по состоянию на утро 25 сентября в Украине подтвердили 3565 новых случаев заражения коронавирусом (191 671 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 70 украинцев (3827 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 1675 человек (85 133 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек Так, в Украине с 28 сентября начнет действовать обновленная карантинная карта Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский уже объявил в Украине вторую волну эпидемии COVID-19. Он напомнил, что в первые месяцы эпидемии у нас было от 100 до 300 заболевших в сутки на 40 миллионов населения, а теперь ежедневно в районе трех тысяч. Также Зеленский называл причину второй волны коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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