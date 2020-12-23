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За сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

23 декабря, 08:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли более 270 человек

В Украине за последние сутки выявили 10 136 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 989 642 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 275 украинцев (всего – 17 172). Вылечить удалось 615 660 инфицированных (15 372 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине утвердили план вакцинации от коронавируса. По информации ЦОЗ, поставки препарата в страну ожидаются в первом квартале следующего года. А кампанию по вакцинации будут проводить на базе пунктов прививок, также создадут специальные мобильные бригады.

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Также напомним, Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от коронавируса. Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%).

Кроме того, в Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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