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За сутки почти 300 тыс. человек! Темпы вакцинации против коронавируса растут

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
13 ноября, 08:33
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12 ноября в Украине обнаружили 23 572 новых случая коронавируса
В Украине до конца года действует адаптивный карантин
В Украине до конца года действует адаптивный карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 20 708 263 прививки. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

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  • 1116 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3211 пунктов прививки;
  • 437 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 203 149 человек;
  • выздоровели – 2 620 094 человека;
  • летальных исходов – 76 302;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1839 случаев;
  • Винницкая область – 887 случаев;
  • Волынская область – 642 случая;
  • Днепропетровская область – 2219 случаев;
  • Донецкая область – 1010 случаев;
  • Житомирская область – 772 случая;
  • Закарпатская область – 516 случаев;
  • Запорожская область – 920 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 946 случаев;
  • Киевская область – 997 случаев;
  • Кировоградская область – 168 случаев;
  • Луганская область – 339 случаев;
  • Львовская область – 1243 случая;
  • Николаевская область – 965 случаев;
  • Одесская область – 2066 случаев;
  • Полтавская область – 1124 случая;
  • Ровенская область – 840 случаев;
  • Сумская область – 584 случая;
  • Тернопольская область – 428 случаев;
  • Харьковская область – 1876 случаев;
  • Херсонская область – 310 случаев;
  • Хмельницкая область – 1015 случаев;
  • Черкасская область – 530 случаев;
  • Черновицкая область – 348 случаев;
  • Черниговская область – 988 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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