За сутки почти 300 тыс. человек! Темпы вакцинации против коронавируса растут

12 ноября в Украине обнаружили 23 572 новых случая коронавируса

В Украине до конца года действует адаптивный карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 20 708 263 прививки. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

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1116 мобильных бригад по иммунизации;

3211 пунктов прививки;

437 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 3 203 149 человек;

выздоровели – 2 620 094 человека;

летальных исходов – 76 302;

проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2219 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2066 случаев;

Полтавская область – 1124 случая;

Ровенская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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