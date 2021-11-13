За сутки почти 300 тыс. человек! Темпы вакцинации против коронавируса растут

За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
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В общей сложности проведено 20 708 263 прививки. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки работали:
- 1116 мобильных бригад по иммунизации;
- 3211 пунктов прививки;
- 437 центров вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).
За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 203 149 человек;
- выздоровели – 2 620 094 человека;
- летальных исходов – 76 302;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1839 случаев;
- Винницкая область – 887 случаев;
- Волынская область – 642 случая;
- Днепропетровская область – 2219 случаев;
- Донецкая область – 1010 случаев;
- Житомирская область – 772 случая;
- Закарпатская область – 516 случаев;
- Запорожская область – 920 случаев;
- Ивано-Франковская область – 946 случаев;
- Киевская область – 997 случаев;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 339 случаев;
- Львовская область – 1243 случая;
- Николаевская область – 965 случаев;
- Одесская область – 2066 случаев;
- Полтавская область – 1124 случая;
- Ровенская область – 840 случаев;
- Сумская область – 584 случая;
- Тернопольская область – 428 случаев;
- Харьковская область – 1876 случаев;
- Херсонская область – 310 случаев;
- Хмельницкая область – 1015 случаев;
- Черкасская область – 530 случаев;
- Черновицкая область – 348 случаев;
- Черниговская область – 988 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.