За сутки в рядах ВСУ обнаружили десятки случаев COVID-19: откуда больные

В Вооруженных силах Украины продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки, 3 сентября, COVID-19 диагностировали у 43 военнослужащих.
Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, сейчас в рядах украинской армии 613 инфицированных коронавирусом. А выздороветь уже удалось 1241 военному. Кроме того, для шести заболевших болезнь закончилась летально.
Что касается новых больных, то из них госпитализировать пришлось 13 человек:
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 5 военнослужащих;
- Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий;
- Изолятор воинской части Житомирской области – 2 военнослужащих;
- Инфекционная больница Хмельницкого – 1 военнослужащий.
Лечиться домой отправили 29 заболевших военных:
- Львовская область – 7 военнослужащих;
- Киевская область – 8 военнослужащих и работник ВСУ;
- Житомирская область – 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Херсонская область – 2 военнослужащих;
- Винницкая область – 2 военнослужащих и работник ВСУ;
- Николаевская, Одесская и Черновицкая области – по одному военнослужащему.
Медики сейчас оценивают состояние здоровья пациентов как удовлетворительное – болезнь у них протекает в легкой форме.
Отметим, что общее число заболевших COVID-19 в Украине уже превысило 130 тысяч. За последние сутки, 3 сентября, инфекцию обнаружили у 2723 украинцев.
Также мы писали, что в августе Кабмин решил усилить ограничения и запретил работу клубов и дискотек во всех карантинных зонах.
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