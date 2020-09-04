За сутки в рядах ВСУ обнаружили десятки случаев COVID-19: откуда больные

С начала эпидемии инфекция унесла жизни шести украинских военных

В Вооруженных силах Украины продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки, 3 сентября, COVID-19 диагностировали у 43 военнослужащих.

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Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, сейчас в рядах украинской армии 613 инфицированных коронавирусом. А выздороветь уже удалось 1241 военному. Кроме того, для шести заболевших болезнь закончилась летально.

Что касается новых больных, то из них госпитализировать пришлось 13 человек:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 5 военнослужащих;

Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий;

Изолятор воинской части Житомирской области – 2 военнослужащих;

Инфекционная больница Хмельницкого – 1 военнослужащий.

Лечиться домой отправили 29 заболевших военных:

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Львовская область – 7 военнослужащих;

Киевская область – 8 военнослужащих и работник ВСУ;

Житомирская область – 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Херсонская область – 2 военнослужащих;

Винницкая область – 2 военнослужащих и работник ВСУ;

Николаевская, Одесская и Черновицкая области – по одному военнослужащему.

Медики сейчас оценивают состояние здоровья пациентов как удовлетворительное – болезнь у них протекает в легкой форме.

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Отметим, что общее число заболевших COVID-19 в Украине уже превысило 130 тысяч. За последние сутки, 3 сентября, инфекцию обнаружили у 2723 украинцев.

Также мы писали, что в августе Кабмин решил усилить ограничения и запретил работу клубов и дискотек во всех карантинных зонах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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