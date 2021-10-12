За сутки в Украине коронавирусом заразились почти 12 тысяч человек

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).
Далее по теме
Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".
Ранее мы писали:
- Вакцина или иммунитет: ученые сравнили, что эффективнее против COVID-19
- Принудительная вакцинация в Украине: кого отстранят от работы без COVID-сертификата
- В больнице Днепра заполнена COVID-реанимация. Все пациенты – противники вакцинации