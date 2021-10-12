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За сутки в Украине коронавирусом заразились почти 12 тысяч человек

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 октября, 08:24
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В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек – 59 тысяч скончались от болезни
Количество зараженных за сутки коронавирусом уменьшилось
Количество зараженных за сутки коронавирусом уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).

Статистика заболеваемости и вакцинации
Статистика заболеваемости и вакцинации / Фото: Минздрав

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

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Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

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  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

  • "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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