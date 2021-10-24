За сутки в Украине подтвердили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19: где больше всего

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные

В Украине обнаружили новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписаны 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 769 405 человек;

выздоровели – 2 375 776 человек;

летальных исходов – 63 872;

проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2211 случаев;

Донецкая область – 1380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровенская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1508 случаев;

Херсонская область – 1085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация в Украине

В Украине растет количество желающих вакцинироваться. За сутки 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу 8 901 207 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое людей получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

Новый антирекорд коронавируса был установлен 19 октября — 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом. В те же сутки от болезни умерли 495 украинцев. Наибольшее количество заболевших фиксировали в областях, которые находятся в красной зоне.

Минздрав показал кадры из COVID-больниц, которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

В некоторых областях COVID-больницы заполнены полностью. Людей, у которых подтвердили болезнь, не принимают в медучреждения из-за переполненных COVID-отделений.

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