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За сутки в Украине зафиксировали более 14 тыс. новых случаев COVID-19: где больше всего

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
27 ноября, 08:25
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С начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 24 млн прививок
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1296 детей, медработников – 212).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 3305 человек;
  • летальных исходов – 568;
  • выздоровело – 22 946 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 414 540 человек;
  • поправилось – 2 899 967 человек;
  • летальных исходов – 84 717.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1630 случаев;
  • Винницкая область – 823 случая;
  • Волынская область – 596 случаев;
  • Днепропетровская область – 866 случаев;
  • Донецкая область – 1044 случая;
  • Житомирская область – 360 случаев;
  • Закарпатская область – 414 случаев;
  • Запорожская область – 635 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 274 случая;
  • Киевская область – 698 случаев;
  • Кировоградская область – 180 случаев;
  • Луганская область – 203 случая;
  • Львовская область – 745 случаев;
  • Николаевская область – 490 случаев;
  • Одесская область – 624 случая;
  • Полтавская область – 904 случая;
  • Ровенская область – 558 случаев;
  • Сумская область – 365 случаев;
  • Тернопольская область – 232 случая;
  • Харьковская область – 565 случаев;
  • Херсонская область – 219 случаев;
  • Хмельницкая область – 626 случаев;
  • Черкасская область – 596 случаев;
  • Черновицкая область – 172 случая;
  • Черниговская область – 381 случай.


Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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