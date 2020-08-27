Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

За сутки в ВСУ подтвердили почти полсотни новых случаев коронавируса

27 августа, 13:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

В больницы попали восемь военных, остальные находятся на домашнем лечении

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 26 августа, подтвердили 47 новых случаев коронавируса.

Реклама

Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, восемь человек были госпитализированы, остальные находятся на домашнем лечении под присмотром медиков.

Так, в Киевской области под наблюдением медиков находится 15 военнослужащих и два работника ВСУ, во Львовской области – 13 военнослужащих и два работника, в Черниговской – один военный, в Одесской – трое военнослужащих, в Черновицкой, Харьковской и Винницкой области – по одному один работнику ВСУ.

Состояние их здоровья – удовлетворительное, все получают необходимое лечение. При этом по состоянию на утро 27 августа в рядах ВСУ болеют 604 человека.

В тренде
Местами будет дождливо: чего ждать от погоды в Украине 28 августа (карта)
Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Между тем, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

военные ВСУ коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушек
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушекПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять