За сутки в Украине коронавирусом заразились почти 8 тысяч человек

В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 2 455 189 человек – 56 775 скончались от болезни

Количество зараженных за сутки коронавирусом уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 7 967 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 455 189 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 126 жителя Украины (всего – 56 775 ). Вылечить удалось 2 263 407 инфицированных (1 483 – за последние сутки).

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Реклама

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

Реклама эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

Читайте также: