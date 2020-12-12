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За сутки заразились почти 13 тысяч украинцев: онлайн-брифинг Минздрава

12 декабря, 10:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Выздоровело за последние сутки больше, чем заболело

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 12 декабря в Украине подтвердили 12 811 новых случаев заражения коронавирусом (885 039 с начала эпидемии). Умерли 243 украинца (14 998 с начала эпидемии), а выздоровели 13 653 человека (494 001 с начала эпидемии).

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Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности".

Так, например, в условиях обычного карантина с ограничениями "оранжевой" зоны продлили работу заведений общепита до 23:00, а также ввели более жесткие ограничения на период с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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