26 тыс. украинских медиков заболели COVID-19 за время пандемии – Степанов

Из них 258 человек ушли из жизни

В Украине за время пандемии COVID-19 заболели 26 422 медицинских работника, из них 258 умерли.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 14 ноября.

"За все время пандемии в Украине заболело 26 422 медицинских работника, из которых умерли 258 медицинских работников. Я хочу акцентировать внимание на этих цифрах. Медицинские работники есть теми людьми, которые не просто находятся на передовой этой войны с COVID-19, потому что это именно война, вирус ежедневно уносит жизни украинцев. За 8 месяцев они просто истощены. Они каждый день спасают людей", – отметил Степанов.

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Он отметил, что правительство пытается компенсировать медикам физические и психологические затраты, и установлены надбавки и повышения зарплат медработникам – это не окончательные меры для их поддержки.

"Это еще далеко не то, что мы хотим, и не то, что мы сделаем. Заработная плата медицинских работников должна быть достойной и справедливой. Но не все измеряется деньгами. Моральная нагрузка, психологическая, которую они получают, она очень тяжелая. Поддержим их в этой борьбе", – отметил Степанов.

Министр добавил, что единственный способ для этого – уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, ведь чем меньше людей будет болеть, тем меньше будет госпитализированы.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавируса.

Также в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

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