Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего ⚽ Арсенал - МанСити: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Забег обещаний. В Черкассах оригинально отпраздновали начало нового года (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 января, 14:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Организаторы хотели напомнить, что Новый год можно встречать активно
Новогодние обещания писали на стартовых номерах.
Новогодние обещания писали на стартовых номерах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бежали все – даже младенцы в колясках и четырехлапые домашние любимцы. Оригинальным новогодним забегом "обещаний" отметили начало года в Черкассах.

На месте побывали корреспонденты "Сегодня".

Реклама

Там около 70 любителей бега и здорового образа жизни в новогодних шапочках и костюмах собрались под центральной елкой. Они писали на своих стартовых номерах креативные обеты.

Что обещали

Чаще всего обещали себе стать более спортивным и счастливым, а еще – просили для Украины мира. А дальше отчаянные – с поздравлениями и улыбками бежали по улицам города символические 2022 метра – в честь грядущего праздника.

Организаторы говорят – забег организовали для того, чтобы напомнить, что Новый год можно встречать активно, а не лежа перед телевизором, и чтобы доказать, что 1 января – именно то время, когда с помощью одного обещания – можно круто изменить жизнь к лучшему.

Реклама

Реклама

Новогодний забег в Черкассах Фото: Сегодня

Забег Санта-Клаусов

В Харькове уже в пятый раз прошел благотворительный марафон – забег в костюмах Санта Клаусов. В этом году зарегистрировалось около 150 человек.

На самом деле – никто не бежит 42 километра. Есть дистанции в 12, 6 и чуть больше одного километра. Последняя дистанция – самая массовая. Организаторы говорят, что зарегистрировались около 150 человек, и примерно столько же пришли без регистрации сразу на старт.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
1 января. Папа Римский Григорий XV. Ровно 400 лет назад, в 1622-м, Папской канцелярией было принято решение считать началом года дату 1 января. Ранее в большинстве христианских стран год начинался 25 марта…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

30 611

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять