Заберем Ростовскую область, но без Януковича – Аваков о планах после войны

По его словам, в мире, который будет потом, многое будет совсем по-другому

Арсен Аваков заявил, что Украина заберет Ростовскую область, но без Виктора Януковича. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после окончания войны мир уже не будет таким, как прежде. А последствия этой войны для России геополитически будут очень серьезными, такими, как для СССР в 1991 году.

Об этом Арсен Аваков сообщил в эфире проекта "Україна разом" на канале Украина 24.

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Он считает, что после окончания войны многие будут приглашать украинских военных специалистов как инструкторов. По его словам, в мире, который будет потом, многое будет совсем по-другому.

"Последствия этой войны для России геополитически будут очень серьезными, такими, как произошло с СССР в 1991 году. Конечно, Россия потеряет много территорий. Это касается и заморских оккупированных территорий, и грузинских территорий, и многих других. А Кубань будет проситься к нам, и мы будем смотреть, выполнят ли они наши условия, которые мы сформулируем. Ростовская область тоже будет проситься, но мы ее заберем только без Януковича", – сказал Аваков.

Аваков рассказал о потерях российских оккупантов – почти 20 тысяч военных

С начала вторжения в Украину потери российских оккупантов составили почти 20 тысяч человек. Об этом сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на собственные источники.

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"Инсайд – выдержка из внутренней сводки в РФ на утро 25 марта: "Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 15 007 человек", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что потери понесли и российские частные военные компании, принимающие участие в боевых действиях. По данным бывшего главы МВД, в Украине убиты 4862 бойца ЧВК.