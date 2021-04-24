Заблокировали каналы, но не трансляции! Прокол YouTube в запрете 112, ZIK и NewsOne

Оказалось, что вещание заблокировали лишь на территории Украины и запрет легко можно обойти – понадобится лишь гаджет и подключение к Интернету

В УкраинеYoutube заблокировал три канала – ZIK, 112 и NewsOne.Но онлайн-трансляции "Першого Незалежного", который транслировался на трех площадках, все еще можно посмотреть.

Что же пошло не так?

Реклама

Youtube заблокировал три канала, их действительно не открыть. Невозможно посмотреть и список опубликованного контента.

Но, нужное видео и даже онлайн трансляцию, можно найти в поисковике. Любой желающий может написать, например, "112 канал онлайн". Сверху отобразится сам канал, который заблокирован, а чуть ниже видео, которые опубликованы на той же площадке, но доступны.

Реклама

Кроме того, телеканал "Перший Незалежний" оперативно отреагировал на ограничение просмотра в Youtube. И расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки. На них можно беспрепятственно посмотреть прямой эфир и программы в записи. Называются они: 112 UA TV, ZIK UA TV и NEWSONE UA TV.

Реклама

"Все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию", – заявила пресс-служба "Першого Незалежного".

Кроме того, в сообщении пропагандистского канала говорится, что команда уже обратилась в офис YouTube в Дублине с апелляцией на данное решение.

Реклама

Трансляцию запретили лишь в Украине?

В настройках Google-аккаунта, прямо в Youtube можно изменить свое местоположение, это сделать достаточно просто. Например, находясь в Украине можно кликнуть, что сейчас находитесь в Австрии и канал сразу же откроется.

Также, можно запустить VPN-сервер, сделать это можно даже онлайн. Таким образом, можем сделать вывод, что заблокировали трансляции лишь на территории Украины – в остальных же странах вещание продолжается. И любой желающий, кто владеет на элементарном уровне компьютером сможет обойти запрет.

Как отреагировали в Минкульте?

Министр культуры Александр Ткаченко уже отреагировал на блокировку Youtube-каналов. Он поблагодарил компанию за реакцию на обращение Минкульта, которое направили в феврале, после решения СНБО.

"Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, так как они не СМИ, или обычные заказчики, а часть пропагандистской войны России против Украины", – написал Ткаченко.

По его словам, блокирование трех каналов – важный шаг, приближающий мир к пониманию действий Украине в сфере борьбы с российской пропагандой.

Напомним, что вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Ранее мы сообщали, что по словам главы государства, это было трудное решение, однако каналы, попавших под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама