Заболели COVID-19. Как понять, хороший ли у вас врач – советы инфекциониста

Врач-инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Катерина Булавинова, которая лично столкнулась с COVID-19, назвала главные ошибки врачей при борьбе с вирусом в Украине.

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Она поделилась своими знаниями о коронавирусе в эфире Радио НВ.

По ее словам, в стране продолжается "бесконтрольное назначение чудовищного количества антибиотиков", которые не работают при лечении коронавируса.

"У нас продолжают по поводу и без отправлять людей на КТ, хотя оно не ведет в результате ни к каким клиническим решениям. Только цифры насыщенности кислородом крови могут привести к каким-то клиническим решениям врача", – говорит Катерина Булавинова.

Кроме того, врач рассказала, что украинцам продолжают давать огромное количество БАДов с "недоказанной эффективностью", которые могут быть опасными, и что самое необходимое в лечении это качественная кислородная поддержка.

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"Также это однозначно антикоагулянты и дексаметазон. Насколько мне известно, эти препараты больницами закуплены и люди их получают, но проблема в другом: врачи назначают огромное количество антибиотиков, которые им не нужны, а также препараты без доказанной эффективности, часть из которых либо являются экспериментальными и до сих пор находятся на стадии клинических испытаний, либо продолжают назначаться, несмотря на то, что ВОЗ признала их неэффективными", – добавила она.

Напомним, в Украине появились новые правила лечения от коронавируса в Украине.

Ранее сообщалось, что в Британии добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцины.

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