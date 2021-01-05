Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?

В Украине продолжает падать заболеваемость. И эпидемиологи не могут понять, почему так происходит – статистика, которую дает Минздрав, невозможна по правилам эпидемиологии.

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Будет ли в Украине дальше падать заболеваемость и стоит ли отменять грядущий локдаун, разбирался сайт "Сегодня".

Почему в Украине заболеваемость падает без жесткого карантина?

Заболеваемость в Украине с начала декабря продолжает падать. С последнего рекорда в 16 294 больных в сутки (28 ноября) количество новых случаев упало до 5334.

Дать ответ, сколько человек переболели, может помочь тестирование 20-30 тысяч человек без симптомов. Если окажется, что переболели на самом деле в 20-30 раз больше, чем показывает статистика, тогда будет понятно, что есть коллективный иммунитет и естественным путем инфицирование затухает.

"Если окажется, что переболели 5%, тогда надо искать причины в других механизмах. Пока мы не понимаем, почему затухание происходит. Возможно, это могут объяснить эпидемиологи. По нашим оценкам, которые основываются на анализе излишней смертности и летальности от самой болезни, реально переболевших раз в 10 больше. И тогда есть основания говорить, что коллективный иммунитет может влиять. Но, по официальной статистике, переболели около 2,5% населения", – добавляет Бровченко.

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Почему в Украине падает статистика заболеваемости на фоне других стран, не могут объяснить и эпидемиологи. Для этого просто нет причин.

Какая ситуация в больницах?

Ольга Кобевко – инфекционист из Черновцов. Врач работает на две больницы: областную клиническую больницу и городскую больницу №1.

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По ее словам, в больницы действительно поступает меньше пациентов.

Статистика тоже показывает, что заполненность коек в больницах снижается.

Например, 21 декабря в 10 областях занятость коек превышала 30%. А в Киеве 41% "ковидных" коек были заняты больными. На втором месте Николаев – 38,8%.

По состоянию на 4 января в Киеве занято 33,8% коек, в Николаеве – 30%. В других городах занятость коек не доходит до 30%, а в Винницкой области – меньше 15%.

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Однако такая ситуация может быть связанной с праздниками, предполагает Ольга Кобевко:

"Перед праздниками и в период праздников мы не можем видеть реальную ситуацию, потому что люди хотят остаться праздновать дома. Может быть, что люди даже с симптомами решили не обращаться за медпомощью".

Стоит ли вводить локдаун?

Восьмого января в Украине вводят новые ограничения на две недели. Закроют все, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и общественного транспорта.

Эти ограничения вводили еще 19 декабря с расчетом на то, что заболеваемость будет расти.

"Карантин был нужен в середине декабря, когда были корпоративы, празднования, большие собрания людей в супермаркетах, это действительно могло повлиять на уменьшение статистики. Зачем все разрешать, а потом закрывать после праздников – я не понимаю. Много моментов не продуманы. Полный локдаун должен предвидеть остановку транспорта", – говорит Ольга Кобевко.

С другой стороны, после праздников статистика может измениться в другую сторону.

"Если смотреть на цифры, которые дают, то жесткие ограничения не нужны. Но нужно смотреть на заполненность коек после праздников. На сегодняшний день у нас нет нормальных цифр и системы эпиднадзора. Если оперировать только официальными цифрами, то страна не может сказать, что у нас 4000 новых заболевших, поэтому мы вводим локдаун. Я думаю, его не введут", – говорит Екатерина Сояк.

Напомним, в социальных сетях все больше пересудов насчет отмены зимнего локдауна, который должен начаться с 8 января. Министр здравоохранения Максим Степанов также опроверг информацию о том, что в Украине могут отменить локдаун. Он объяснил это тем, что систему здравоохранения необходимо разгрузить от коронавируса перед началом сезона гриппа.

Тем временем в Европе усиливают карантинные ограничения из-за роста заболеваемости. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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