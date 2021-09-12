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COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 сентября, 08:15
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Коронавирус продолжает распространяться по стране, за сутки умерли 22 украинца
В Украине продолжает распространяться коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжает распространяться коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2196 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1673 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 316 619 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 22 жителя Украины (всего – 54 342). Вылечить удалось 2 221 110 инфицированных (499 – за последние сутки).

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"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых дельта-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

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    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

Дельта-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.

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