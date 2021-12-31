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Заболеваемость растет. В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
31 декабря, 09:22
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За все время пандемии в Украине заболели 3 667 649 человек
В стране продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции / Коллаж "Сегодня"
В стране продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции / Коллаж "Сегодня"

За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 более 200 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

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Детали

Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 578 человек;
  • летальных исходов – 209;
  • выздоровели – 8 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 3 667 649 человек;
  • выздоровели – 3 468 858 человек;
  • летальных исходов – 95 899;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 786 785.

Вакцинация в стране

С начала вакцинальной кампании привили 14 698 234 человек, из них получили первую дозу – 14 698 232 человека, получили две дозы – 13 698 387 человек.

Дополнительную дозу получили 3 880 человек, а бустерную – 4 900.

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