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Зацементировали "в объятиях" РФ: как Лукашенко оказался на крючке у Путина

31 мая, 10:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У российских спецслужб есть определенные сценарии, каким образом приблизить Беларусь к поглощению Россией

Лукашенко и Путин на морской прогулке в Сочи

Лукашенко и Путин на морской прогулке в Сочи / Фото: REUTERS

Россию продолжают связывать с захватом самолета Ryanair в Беларуси. Не исключено, что таким образом российские спецслужбы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным спровоцировали эту всю историю, чтобы еще больше приблизить Беларусь к поглощению.

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Такое мнение высказал в интервью Цензор.НЕТ член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, в ситуации с задержанием самолета с оппозиционером на борту Путин просчитал, как отреагирует Лукашенко и какую это потом повлечет реакцию мира.

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"У российских спецслужб есть определенные сценарии, каким образом "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" Российской Федерации. Они и Путин просчитали, как отреагирует Лукашенко, учитывая его экспрессивность и импульсивность. Задействовать истребитель, чтобы посадить гражданский самолет – это уже верх любого здравого смысла, что неизбежно должно было вызвать ту реакцию, которая, в конце концов, возникла", – заявил Вениславский.

Как рассказывал российский журналист Игорь Яковенко в эфире телеканала "Украина 24", Лукашенко не понесет никакой ответственности, а за все заплатит Путин.

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