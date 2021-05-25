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Задавал вопросы чиновнику: в Харькове напали на журналиста

25 мая, 14:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Журналист задал несколько вопросов чиновнику горсовета, после чего на него напали неизвестные мужчины

В Харькове на журналиста, который выполнял редакционное задание, напали неизвестные мужчины. Они теснили и толкали его.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Журналист на проспекте Юбилейном задал несколько вопросов чиновнику горсовета, после чего на него напали неизвестные мужчины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Сейчас проводится досудебное расследование.

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Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

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