Задавал вопросы чиновнику: в Харькове напали на журналиста

Журналист задал несколько вопросов чиновнику горсовета, после чего на него напали неизвестные мужчины

В Харькове на журналиста, который выполнял редакционное задание, напали неизвестные мужчины. Они теснили и толкали его.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Журналист на проспекте Юбилейном задал несколько вопросов чиновнику горсовета, после чего на него напали неизвестные мужчины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Сейчас проводится досудебное расследование.

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