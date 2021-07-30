Задержан минер, который отправлял по почте посылки с бомбами

У подозреваемого два паспорта – Украины и России. Зачем он устроил взрывы в Киеве и Одессе пока неясно

Подозреваемый был задержан в Черновцах и доставлен в Киев / Коллаж "Сегодня"

Полиция сообщила, что задержала мужчину, который подорвал несколько поштоматов в разных городах Украины. Он был арестован в Черновцах. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, который ранее не был судим. У него оказалось два паспорта – Украины и России.

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Об этом сказано на сайте Киевской городской прокуратуры.

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В четверг, 29 июля, в ящиках поштоматив в Киеве и Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства. Последний такой взрыв произошел около шести часов утра в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике доставки посылок "Новой Почты". К счастью, никто не пострадал.

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"В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена", – заявили в полиции Одесской области.

Задержанный возле одного из подорванных почтоматов / Фото МВД

Уже вечером по результатам расследования полиция установила личность возможного подрывника. А ночью к нему пришли с обысками.

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В доме, где жил задержанный, обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты" и черновые записи. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Сработавшее взрывное устройство / Фото МВД

Сейчас подозреваемый находится в Оболонском управлении полиции в городе Киеве. Прокуратура готовит сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мотив подрыва почтоматов полиция пока не сообщает.

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Напомним, что 29 июля, в помещении одного из торговых центров столицы произошел взрыв почтомата.

Неделей ранее в Каменце-Подольском от взрыва на улице пострадали шесть человек. Среди раненых оказался ребенок.