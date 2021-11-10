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Задержание главного палача "Изоляции" Куликовского: суд избирает меру пресечения

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
10 ноября, 14:51
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Заседание проходит в Приморском районном суде Мариуполя
Суд избирает меру пресечения Денису Куликовскому. Фото: коллаж "Сегодня"
Суд избирает меру пресечения Денису Куликовскому. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 10 ноября, в Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения военному палачу Денису Куликовскому.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как проходит суд?

Как нам стало известно, 10 ноября в Приморском райсуде Мариуполя проходит суд по избранию меры пресечения военному палачу Денису Куликовскому, который был главой концлагеря "Изоляция".

Сотрудники СБУ, особо не афишируя этого, привезли на заседание самого Куликовского.

Задержанный Денис Куликовский. Фото: коллаж "Сегодня"
Задержанный Денис Куликовский. Фото: коллаж "Сегодня"

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Что известно о концлагере "Изоляция"?

Как рассказала одна из бывших заключенных, первую неделю ее держали в одиночной камере, где лежали окровавленные матрасы.

По словам другого экс-заключенного, сначала в камеру открывалась дверь и нужно было стать на колени, а затем на голову надевали пакет.

"Это было маниакально. Им нужно было каждый час кого-то бить. Это помимо пыток. Вот он просто увидел человека, и его нужно обязательно ударить", – рассказал бывший заключенный.

Кроме того, иногда заключенным прикручивали ноги к столу. Им оттягивали большие пальцы, наматывали проволоку и подавали электрический ток.

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Что говорят в полиции?

Полицейские Донецкой области провели целое расследование. На тот момент установили 166 человек пострадавших, которые находились в этом концлагере. Среди них были два журналиста, сотрудники пограничной и миграционной службы, СБУ, а также ВСУ.

Что известно о главаре концлагеря?

Главарем концлагеря "Изоляция" оказался боевик "ДНР" Денис Куликовский.

"Палыч" – самый жестокий надзиратель

Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.

Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.

"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных Радио Свобода.

Задержание

9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского, который был главарем тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 149 (торговля людьми);
  • ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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