Главному палачу "Изоляции" Куликовскому избрали меру пресечения: что решил суд

В среду, 10 ноября, в Приморском районном суде Мариуполя избрали меру пресечения военному палачу Денису Куликовскому.
Об этом пишет "Сегодня".
Напомним, что вчера контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".
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Следователи спецслужбы ему были уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о главаре концлагеря?
Главарем концлагеря "Изоляция" оказался боевик "ДНР" Денис Куликовский.
"Палыч" – самый жестокий надзиратель
Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.
Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.
"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных Радио Свобода.
Задержание
9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского, который был комендантом тюрьмы "Изоляция" в Донецке.
Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 149 (торговля людьми);
- ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Ранее мы писали:
- Bellingcat узнал имена главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция".
- Также мы публиковали историю донецкого журналиста Станислава Асеева, которого оккупанты незаконно удерживали в тюрьме.
Пытки и сексуальное насилие: что происходило в донецком концлагере "Изоляция" (видео).