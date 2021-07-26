Задержание опасной банды "Сенсея" и скандал с нардепом Юрченко – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

26 июля в Киеве задержали опасную банду, а с нардепа Юрченко просят взыскать штраф. Коллаж: "Сегодня" / Фото: СБУ

В понедельник, 26 июля, украинцы обсуждали, как в Киеве задержали преступную банду, которую возглавлял бывший сотрудник СБУ Александр Оверченко и штраф, который полиция просит взыскать с нардепа Юрченко.

Задержание банды "Сенсея"

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Полиция Киевской области задержала особо опасную преступную банду "Сенсея", которую подозревают в совершении более двух десятков тяжких преступлений. Ее возглавлял бывший сотрудник СБУ Александр Оверченко. На счету преступной группировки более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди жертв подозреваемых – чиновники, судьи, правоохранители. Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.

Как рассказал "Сегодня" начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, полицейские навали группировку бандой "Сенсея", поскольку такое было прозвище у ее организатора.

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Непогода в Европе

"Под водой" оказались Лондон, некоторые районы Бельгии и Швейцарии – улицы городов превратились в реки.

Несколько часов дождя, и Лондон уже второй раз за месяц уходит под воду. Из-за водного апокалипсиса в столице Англии затопило восемь подземных и одну наземную станцию метро. В вестибюле лондонской подземки бурные потоки. Воды там налило по колено.

Дороги превратились в каналы, машины проплывали по улицам, а общественный транспорт остановлен. Кроме метро затоплены автомобильные тоннели, дорожные развязки.

Скандал с нардепом Юрченко

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С народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который устроил ДТП во Львове на незадекларированном авто, полиция просит суд взыскать штраф.

Против нардепа правоохранители составили административный протокол. Ему инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Согласно этой статье, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год.

Юрченко попал в ДТП – оказывается, был под кайфом. Коллаж "Сегодня"

ЧП с самолетом Belavia

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Во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, сообщили сайту "Сегодня" в авиакомпании Belavia.

"В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", – рассказали в авиакомпании.

В московском аэропорту "Домодедово" пассажирам предоставили питание. Затем в течении нескольких часов авиакомпания пересадила пассажиров в другой самолет, который доставил их на турецкий курорт.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: