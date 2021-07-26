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Задержание опасной банды "Сенсея" и скандал с нардепом Юрченко – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

26 июля 2021 20:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мы собрали самые обсуждаемые новости понедельника, 26 июля

26 июля в Киеве задержали опасную банду, а с нардепа Юрченко просят взыскать штраф. Коллаж: "Сегодня"

26 июля в Киеве задержали опасную банду, а с нардепа Юрченко просят взыскать штраф. Коллаж: "Сегодня" / Фото: СБУ

В понедельник, 26 июля, украинцы обсуждали, как в Киеве задержали преступную банду, которую возглавлял бывший сотрудник СБУ Александр Оверченко и штраф, который полиция просит взыскать с нардепа Юрченко.

Задержание банды "Сенсея"

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Полиция Киевской области задержала особо опасную преступную банду "Сенсея", которую подозревают в совершении более двух десятков тяжких преступлений. Ее возглавлял бывший сотрудник СБУ Александр Оверченко. На счету преступной группировки более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди жертв подозреваемых – чиновники, судьи, правоохранители. Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.

Как рассказал "Сегодня" начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, полицейские навали группировку бандой "Сенсея", поскольку такое было прозвище у ее организатора.

Задержание преступников
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Задержание преступников / Фото: СБУ

Непогода в Европе

"Под водой" оказались Лондон, некоторые районы Бельгии и Швейцарии – улицы городов превратились в реки.

Несколько часов дождя, и Лондон уже второй раз за месяц уходит под воду. Из-за водного апокалипсиса в столице Англии затопило восемь подземных и одну наземную станцию метро. В вестибюле лондонской подземки бурные потоки. Воды там налило по колено.

Дороги превратились в каналы, машины проплывали по улицам, а общественный транспорт остановлен. Кроме метро затоплены автомобильные тоннели, дорожные развязки.

Скандал с нардепом Юрченко

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С народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который устроил ДТП во Львове на незадекларированном авто, полиция просит суд взыскать штраф.

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Против нардепа правоохранители составили административный протокол. Ему инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Согласно этой статье, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год.

Юрченко попал в ДТП – оказывается, был под кайфом. Коллаж "Сегодня"

Юрченко попал в ДТП – оказывается, был под кайфом. Коллаж "Сегодня"

ЧП с самолетом Belavia

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Во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, сообщили сайту "Сегодня" в авиакомпании Belavia.

"В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", – рассказали в авиакомпании.

В московском аэропорту "Домодедово" пассажирам предоставили питание. Затем в течении нескольких часов авиакомпания пересадила пассажиров в другой самолет, который доставил их на турецкий курорт.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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