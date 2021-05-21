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Задержание самых влиятельных "воров в законе": чем они занимались (видео)

21 мая, 21:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

Умка и Лаша Сван должны были присматривать за так называемым общаком – воровской кассой

Задержание криминальных авторитетов

Задержание криминальных авторитетов

После задержания накануне двух самых влиятельных "воров в законе" Умки и Лаши Свана – полицейские добрались и до их так называемого "общака". Более трех миллионов долларов наличными, предметы искусства и драгоценности – все это должно было пойти на нужды организованной преступности в Украине.

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Журналист "Сегодня" Алексей Гомон нашел человека, который более 10 лет провел в тюрьме и лично познакомилась с настоящим "вором в законе".

"Вор. Какой вор? Детсад что ли? Космонавт", – сказал во время задержания Умка.

Свой титул авторитеты получили в России. Их специализация – присматривать за воровской кассой, так называемым общаком. Это деньги, которые идут на нужды криминалитета. Роли Лаши и Умки были хорошо расписаны.

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"Это было влияние на криминальных авторитетов, "смотрящих", это было распределение преступных средств", – сказал начальник криминальной полиции Украины Евгений Коваль.

Воровскую кассу полицейские нашли в нескольких местах – в Днепре и Киеве. Дома Умки и Лаши превратились в настоящие сокровищницы. Здесь и произведения искусства, драгоценности, оружие и более 3 миллионов долларов наличными. Рядом с этим всем нашли и расписки. Своеобразную черную бухгалтерию.

"Андрей Львовский. После освобождения занял под честное Алексеевича 40 тыс долларов. Полторы тысячи – на чемодан. 86 тыс – для храма на кладбище", – говорится в одной из них.

Само понятие "воров в законе" пошло еще с 30-х годов прошлого века. Тогда и сформировалась философия, по которой они живут и сейчас. Среди правил – не жениться, не работать и при каких обстоятельствах – не иметь дел с властями.

"Воровские звезды, что они означают. На коленях воровские звезды – никогда не стану на колени ни перед кем. Я умру, но не стану. А вот здесь звезды – никогда не надену погоны. Никакие", – сказал актер, бывший заключенный Станислав Домбровский.

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Домбровский сам когда-то провел за решеткой более 10 лет. За кражи и хулиганство. За это время встретил "вора в законе" лишь раз. Говорит – настоящих авторитетов можно пересчитать по пальцам.

"Ни татуировки, седовласый, 65 лет. Спокойный очень, уважаемый человек, которому заносят сумки. Он сидит один. Общается на вы. Не ругается матом", – рассказал он.

Авторитеты пытаются влиять не только на криминальные круги. А и на то, к чему раньше не имели отношения.

"Вы не найдете, конечно, акционерное общество "вор в законе", но существуют бизнес, активы, которые представляют данный воровской общак", – сказал заместитель генпрокурора Грузии Давид Сакварелидзе.

Именно он когда-то инициировал в Грузии закон о "ворах в законе". Ведь на постсоветском пространстве каждый третий криминальный авторитет был именно из Грузии. С 2003 года там заработала норма, по которой они могли загреметь за решетку. Только за то, что называли себя ворами в законе.

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Многие из криминалитета был вынужден бежать из Грузии. Меккой для них стала Украина. Правда, в прошлом году подобный закон заработал и у нас. Теперь же грузинских авторитетов пачками депортируют за пределы страны. Между тем, заявляет полиция – из более 30-ти украинских воров в законе – на свободе остаются с десяток.

Напомним, ранее в Одессе поймали "вора в законе" Мамуку Хонського.

Кроме того, сообщалось, что в Украине криминальных авторитетов будут сажать за сходки и титул "вора в законе".

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