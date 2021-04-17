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Задержание украинского консула в Петербурге: Украина высылает российского дипломата

17 апреля, 18:11

Виктория Барановская Виктория Барановская

Дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля – решение приняли в ответ на действия РФ

Дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину до 21 апреля. Такое решение приняли после задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульском сотруднику обвинения", – говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года.

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"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", – сообщили в МИД.

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В российском посольстве заявили, что пока что не получали документов о том, что старший дипломат посольства должен покинуть Украину.

Напомним, что Россия высылает украинского посла Александра Сосонюка. Министерство иностранных дел РФ называет его действия "несовместимыми со статусом консульского сотрудника". Ему дали 72 часа, чтобы покинуть Россию.

Все подробности в спецтеме Задержание украинского консула в России

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