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"Задокументируем все исповеди!" Суханов призвал украинцев рассказывать свои истории войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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18 апреля, 13:02
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Рассказываем, что такое музей "Голоса Мирных" и как можно поделиться своей историей
Суханов призвал делится своими историями войны
Суханов призвал делится своими историями войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский журналист и ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов стал амбасадором музея памяти "Голоса Мирных", основанного Фондом Рината Ахметова.

Суханов обратился к украинцам с призывом делиться собственными историями, чтобы задокументировать и сохранить опыт каждого мирного человека о трагических событиях российской войны.

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"Я хочу, чтобы мы все помнили эту трагедию. И не просто статистику, помнили украинскую трагедию в историях, в лицах столкнувшихся с ней людей. Вместе с вами мы будем собирать свидетельства мирных, пострадавших от войны. Они станут частью самого масштабного музея памяти", – рассказал ведущий.

По словам журналиста, все исповеди людей будут задокументированы, чтобы эту трагедию украинского народа помнил весь мир.

Рассказать свою собственную историю можно на портале музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0(800) 509 001.

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Суханов рассказал историю Сергея Перебийноса, потерявшего всю семью – жену и двоих детей. Их расстреляли из минометов российские оккупанты во время эвакуации на мосту Ирпеня.

Семье Перебийносов уже второй раз пришлось эвакуироваться, в первый раз – из оккупированного Донецка в 2014 году, вторую эвакуацию женщина с детьми пережить не смогли.

"Голоса Мирных" – это онлайн музей памяти, основанный Фондом Рината Ахметова еще в 2020 году.
Он создан для документирования свидетельств гражданского населения, опыта каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины.

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Самый популярный фонд

По данным социологического опроса Info Sapiens, наиболее популярным среди украинцев является Фонд Рината Ахметова. О том, что знают этот фонд, ответили 94,3% человек.

На втором месте оказался Международный комитет Красного Креста, о котором упомянули 70% опрошенных. Среди лидеров также Фонд Виктора Пинчука, названный 45,3% украинцев.

"Сегодня" также писали, как Фонд Рината Ахметова помогает жителям Киевской области, и рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, которые потеряли дома из-за войны, и когда это произойдет.

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Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
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Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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