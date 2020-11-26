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Зафиксировано рекордное количество больных за сутки: онлайн-брифинг Минздрава

26 ноября, 09:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Карантин выходного дня не сильно спасает – Украине перешагнула отметку в 15 тысяч больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 26 ноября в Украине подтвердили 15 331 новый случай заражения коронавирусом (677 189 с начала эпидемии). За среду умерли 225 украинцев (11 717 с начала эпидемии), а выздоровели 9617 человек (317 395 с начала эпидемии).

Отметим, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую" зону. В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом уже полным ходом идут разговоры о полном локдауне на Новый год. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

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Тем временем для бизнеса уже готовят компенсации. Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроекты, которые призваны помочь предпринимателям пережить локдаун.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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