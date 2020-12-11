Загадочный обелиск на Замковой горе в Киеве оказался промо новой услуги АЛЛО Express

В середине ноября в мировой прессе и соцсетях стали распространяться новости о загадочных обелисках, которые внезапно появлялись и так же внезапно исчезали в США, Румынии и Великобритании. История быстро стала вирусной.

10 декабря утром такой обелиск нашли и в Украине – на киевской Замковой горе. Установленный на Подоле монолит оказался промо-кампанией нового почтово-логистического оператора АЛЛО Express. При тщательном рассмотрении на обелиске обнаружена надпись, объясняющая его происхождение.

"Мы не могли не отреагировать на известную во всем мире историю с монолитами, ведь она так хорошо ложится в концепцию АЛЛО Express: ты и глазом не успеешь моргнуть, как товар с allo.ua появится в нужном тебе месте. Поэтому мы подхватили волну и установили обелиск на одной из киевских гор, заявив "Тыцяй – доставим", – рассказывает Артур Матковский, Chief Marketing Officer АЛЛО.

В компании заявляют, что обелиск является символом изменений customer journey в сторону онлайна и стремления АЛЛО соответствовать данному тренду.

"Обелиск – это образ краеугольного камня стратегии развития покупательского сервиса. Ведь АЛЛО Express призван обеспечить новый уровень сервиса комфортной доставки и является стратегическим направлением развития АЛЛО в ближайшем будущем. И вообще, в преддверии Нового года хотели немного отвлечь людей от суеты и, хотя бы на мгновение, побудить поверить в чудо", – комментирует Максим Раскин, СЕO АЛЛО.

Кампанию разработало и реализовало креативное агентство TABASCO.

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