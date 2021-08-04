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Захват Кабмина с гранатой. Что грозит ветерану АТО Прохничу

4 августа 2021 12:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас Владимир Прохнич проходит как подозреваемый по делу, правоохранители открыли четыре уголовных производства

Слева на фото Владимир Прохнич, справа - момент его задержания. Фото: коллаж "Сегодня"

Слева на фото Владимир Прохнич, справа - момент его задержания. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители открыли четыре статьи по захвату ветераном АТО Кабинета Министров. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, дважды был ранен, сделал свое преступление под влиянием обстоятельств. Однозначно, совершено преступление. Уголовное производство открыто по четырем статьям. Одна из них – особо тяжкая, захват заложников (ст. 147), до 15 лет лишения свободы. Никто не имеет права совершать преступление, в частности, захватывать заложников. У него в руках была боевая граната, он мог причинить большой вред", – сказал Клименко.

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Напомним, утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.

Все подробности в спецтеме Ветеран АТО с гранатой в Кабмине

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