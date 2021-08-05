Захват Кабмина ветераном АТО. Когда рассмотрят дело

Прохничу уже сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Рассмотрение дела Прохнича состоится в Печерском районном суде Киева / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, состоится суд, касательно 43-летнего Владимира Прохнича, который накануне захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой.

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Об этом сообщает прокуратура Киева.

Рассмотрение дела состоится 6 августа в Печерском районном суде Киева.

"Владимиру Прохничу просят арест без залога", – написал адвокат Прохнича Тарас Беспалый.

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Кабмин угрожал взорвать ветеран войны на Донбассе, Владимир Прохнич из Ирпеня. Ему уже сообщили о подозрении по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Отметим, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.

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