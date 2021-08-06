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Захват Кабмина. Суд избирает меру пресечения Прохничу – онлайн-трансляция

6 августа 2021 12:26

Игорь Серов , Виктория Барановская

Он 4 августа ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату прямо в здании

Прохничу грозит до 15 лет тюрьмы / Фото: коллаж "Сегодня"

Прохничу грозит до 15 лет тюрьмы / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, в Печерском суде Киева избирают меру пресечения 43-летнему Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой.

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"Сегодня" ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

Прохничу ранее сообщили о подозрении по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Отметим, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

А защитник Прохнича Тарас Беспалый уже сообщил, что его подзащитный признал свою вину.

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Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

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Отметим, что в зал заседания пускают ограниченное количество журналистов. Многим приходится в коридоре ждать новостей из залы суда.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.

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