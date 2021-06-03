Захват власти: суд разрешил спецрасследование дела Януковича

Шевченковский районный суд Киева разрешил спецрасследование в деле беглого президента Виктора Януковича о захвате власти.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что теперь правоохранители смогут провести досудебное расследование без присутствия подозреваемого.

Что будут расследовать?

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Януковича подозревают в том, что в сентябре и октябре 2010 года он незаконно присвоил себе полномочия законодательной и исполнительной власти, отменив конституционную реформу 2004 года и, таким образом, "откатив" Конституцию до редакции 1996 года.

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Напомним, что в январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" о размещении Черноморского флота РФ в Крыму.

Также сообщалось, что конфискованные 1,5 млрд долларов беглого президента Виктора Януковича удалось вернуть в государственный бюджет.