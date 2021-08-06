Захватчик Кабмина отправлен в СИЗО, COVID-19 наступает, а дело Чауса идет в суд – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости пятницы, 6 августа

Владимира Прохнича отправили в СИЗО, Николая Чауса - в суд, а пожарные Греции не могут обуздать огонь / Коллаж "Сегодня"

6 августа суды выбирали меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который двумя днями ранее зашел в Кабмин с гранатой, и участникам бандформирования с Харьковщины. Президент Украины подписал ряд законов, а Газпром начал опустошать свои хранилища в ЕС.

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Мы собрали самые важные новости пятницы.

Судьба захватчика Кабмина

Днем в Печерском суде Киева избирали меру пресечения 43-летнему Владимиру Прохничу, который в среду зашел в административное помещение Кабинета министров Украины и начал угрожать взрывом гранаты. Через несколько часов судебного заседания ветерана АТО взяли под стражу, не разрешив взять его на поруки.

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Журналисты "Сегодня" вели онлайн-трансляцию заседания суда.

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Прохнич общается с гражданской женой Аллой. Фото Влад Гарнаев, "Сегодня"

Прохничу ранее сообщили о подозрении по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Отметим, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Рэкет от "Нацкорпуса"

В Шевченковском суде Киева выбирали меру пресечения восьмерым членам "Нацкорпуса", которые днем ранее были задержаны СБУ на Харьковщине. Они обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, в вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.

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СБУ опубликовала доказательства преступлений задержанных. В основном это записи телефонных переговоров, на которых постоянно звучат угрозы убийства тем, кто не хотел платить рэкетирам. А "Сегодня" разбиралась, что из себя представляют задержанные и причем здесь Аваков.

Экс-судью Чауса скоро будут судить

Расследование дела экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса о получении им взятки в 150 тысяч долларов завершено. Пресс-служба НАБУ сообщила, что 6 августа стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления. Это значит, что дело судьи в ближайшее время начнут рассматривать его коллеги.

Реклама НАБУ показало видео, как Чаус договаривался о взятках В тренде НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения взятки (видео)

COVID-19 опять наступает

В Украине за последние сутки, 5 августа, было зафиксировано 1081 новый случай инфицирования коронавирусом. Это оказалось на 29 больше, чем было сутками ранее.

Президент подписал ряд законов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько законопроектов, ранее принятых Верховной Радой.

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Так вводится уголовная ответственность за незаконную добычу песка, мела, известняка и других полезных ископаемых местного значения. В некоторых случаях наказание будет до 8 лет тюрьмы.

А детям теперь запрещено продавать лекарства. Согласно изменениям к ст. 21 закона "О лекарственных средствах", запрет на продажи медпрепаратов вводится для тех, кому еще не исполнилось 14 лет.

Курорты в огне

В Турции и Греции продолжали бушевать лесные пожары. Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что им удалось ликвидировали 196 очагов лесных пожаров. Но в пяти провинциях – Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли – горят еще 12 очагов.

Греческие пожарные сутками ведут свою борьбу с огнем / Фото Reuters

В ночь на пятницу тысячи греков вынуждены были покинули свои дома на окраинах Афин и сотни были эвакуированы на лодках с близлежащего острова Эвия, поскольку в Греции четвертый день бушуют лесные пожары. Огонь быстро распостраняется благодаря сильному ветру и пока взять его под контроль не удается.

Шантаж Газпрома

Российский монополист "Газпром" начал опустошать свои хранилища газа в Европе, чтобы любой ценой избежать наращивания транзита через Украину. Об этом заявил в пятницу генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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В итоге, несмотря на временную остановку газопроводов в обход Украины, транзит газа через нашу ГТС не вырос. Такое поведение российской компании связано с желанием поскорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2".

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