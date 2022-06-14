Захватчики разрешили мариупольцам включать одну лампочку, иначе блэкаут

Жители Мариуполя вынуждены находиться в домах без света

Если несколько квартир включает холодильник - пол квартала останется без света. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мариуполе наблюдаются серьезные проблемы с электричеством, о которых не рассказывают пропагандистские российские СМИ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Частично в Центральном районе Мариуполя подключено электроснабжение. В объеме, достаточном для создания таких хороших фото о "жизнь возвращается". В реале жителям разрешено включить не более одной лампочки в квартире и все. Холодильник, кондиционер, стиральная машина, даже главный друг пропаганды телевизор – под запретом. В случае обнаружения, по меньшей мере – отключение. В реальности – пару квартир включает холодильник – пол квартала без света", – написал Андрющенко.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.

Также мы писали, что в оккупированном российской армией Мариуполе есть подозрения до начала эпидемии холеры, о чем предупреждали международные специалисты.

Кроме того, сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу "за еду". Мариупольцев хотят привлечь к разбору завалов и захоронениям погибших жителей города.