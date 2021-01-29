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Закон о регистрации вакцин от COVID-19: в чем его важность для Украины

29 января, 19:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Рада приняла "предохранитель" против российских вакцин, говорит Радуцкий

Принятие Верховной Радой законопроекта № 4613 об экстренном режиме применения вакцины от коронавирусной болезни является важным шагом, необходимым для старта вакцинации от COVID-19 и запрета на использование российских препаратов.

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Об этом нардеп от партии "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий пишет в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что в обычных условиях ученые годами разрабатывают новые вакцины. Однако в условиях пандемии процесс значительно ускорили: некоторые этапы научных исследований осуществляются параллельно.

"Третья, последняя, фаза клинических испытаний ни одной вакцины еще не завершена (на этой стадии испытания проводят в разных странах на разных группах населения, чтобы точно определить эффективность ее применения). Экстренное медицинское применение позволяет массово использовать вакцину, не дожидаясь завершения третьей фазы испытаний. На этом этапе вакцина уже имеет предварительные результаты по эффективности", – пишет нардеп.

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"Слуга народа" говорит, что между первым и вторым чтением законопроекта было проведено заседание комитета и рассмотрено несколько принципиальных поправок: четко прописали, что экстренный режим будет применяться не для всех лекарственных средств, а исключительно для вакцин от СOVID-19.

Радуцкий добавил, что также введен запрет на использование экстренного режима применения для вакцины, разработанной в Российской Федерации. Это уже второй предохранитель, благодаря которому в Украину сможет попасть только действительно качественная и проверенная продукция мировых производителей.

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Закон о регистрации вакцин от COVID-19: в чем его важность для Украины

Он напомнил, что в прошлом году Рада приняла законопроект № 4314, который позволяет сократить процедуру регистрации вакцины от СOVID-19 до пяти дней. Но при условии, что препарат одобрен регуляторами стран с жесткой регуляторной политикой, а Россия к их числу не относится.

"Однако есть несколько путей, как этот запрет можно обойти. Например, если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину, то теоретически она сможет пройти ускоренную процедуру регистрации на территории Украины", – говорит глава комитета.

По его мнению, СНБО Украины должен принять политическое решение о внесении российской вакцины в санкционный список.

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Напомним, в Украине одобрили план вакцинации от коронавируса на 2021 год. Начаться кампания должна уже в феврале.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как организм вакцинированного переносит прививку от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Верховная Рада вакцинация вакцина закон санкции против России Михаил Радуцкий Sputnik

Источник: Сегодня

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