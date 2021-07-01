Закон об олигархах, повышение пенсий и COVID-сертификаты – главные новости СЕГОДНЯ

Рада поддержала закон об олигархах. Коллаж: "Сегодня"
Рада приняла закон о коренных народах Украины, поддержала законопроект об олигархах и приняла закон об электронном чеке – сайт "Сегодня" собрал главные новости четверга, 1 июля.
Рада приняла закон о коренных народах Украины
Верховная Рада приняла законопроект №5506 о коренных народах, к которым будут официально причислены крымские татары.
Коренными народами признали:
- крымских татар;
- караимов;
- крымчаков.
Этим народностям дали такие права:
- на самоопределение в Украине;
- устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины;
- свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Также они смогут создавать свои учебные заведения или сотрудничать с учебными заведениями всех форм собственности с целью обеспечения изучения языка, истории, культуры соответствующего коренного народа и обучение на языке соответствующего коренного народа.
Рада поддержала закон об олигархах
Верховная Рада приняла законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Олигархом определяется человек, который:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн).
Попадает в реестр олигархов тот человек, который отвечает хотя бы двум указанным критериям.
В Украине повысились пенсии и надбавки
Так, минимальная пенсия по возрасту в Украине равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, минимальная пенсия с июля тоже повышена на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.
Также с 1 июля в Украине также повысили пенсии чернобыльцам. Теперь пенсии для людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:
- 6000 гривен – для I группы инвалидности;
- 4800 гривен – для II группы инвалидности;
- 3700 гривен – для III группы инвалидности и детей с инвалидностью.
Пенсии в Украине подняли / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"
Теперь украинцы могут свободно и беспрепятственно посещать оккупированные территории лишь через контрольные пункты въезда-выезда.
Там осуществляется временный пограничный контроль – нужно предъявить документ определенный статьей 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или статьей 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".
А иностранцы и лица без гражданства должны будут на КПВВ предъявить паспорт иностранца и специального разрешения с учетом положений ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".
Фото: коллаж "Сегодня"
Рада приняла закон об электронном чеке
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который позволяет получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.
Что дает законопроект о гарантийных обязательствах в электронном виде:
- предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном;
- сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
- предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.
В Евросоюзе официально запустили COVID-сертификаты
В 21 стране Европейского Союза, а также в ассоциированных с ними Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Исландии официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты. К системе "ковидных паспортов" подключились подавляющее большинство стран-членов ЕС, а создано уже было более 200 млн таких документов.
Напомним, что, по словам министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, украинцы смогут получить COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.
Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа