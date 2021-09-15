Решение по СМИ – Путин делал так в России. Аслунд "проехался" по закону об олигархах

Экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд высказал свое мнение о законопроекте

Законопроект требует продать СМИ. Но кто их купить? / Коллаж "Сегодня"

В готовящемся сейчас к голосованию в Верховной Раде во втором чтении законопроекте №5599 о деолигархизации есть много неучтенных важных моментов, которые могут остаться незамеченными Венецианской комиссией, куда документ отправили на рассмотрение. Например, кто должен купить СМИ.

На этом вопросе, в частности, сделал акцент Андерс Аслунд – экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council – во время форума YES в Киеве.

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"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он будет их продавать? Другой бизнесмен-покупатель станет тогда олигархом. Ни один иностранец не захочет покупать из-за политической составляющей вопроса. Конечно, россиянам не позволят. То есть, кто должен покупать? Государство или провластная партия? Путин в начале 2000 годов забрал медиавласть у Березовского и Гусинского, а передал не государству, а своим олигархам. Я думаю, то, что вы предлагаете – это путинский путь", – резюмировал Аслунд.

Венецианская комиссия

По мнению экономиста, данный закон принимать нельзя и он вообще не нужен, а Венецианская комиссия не сможет учесть все "подводные камни" этого документа.

"Обычно Венецианская комиссия очень мягкая и недостаточно точная. Это неправильно, потому что этот закон против группы людей. Если олигарх совершает криминальное действие, тогда надо ввести в дело прокурора и для этого законы уже есть. А этот закон вообще не нужен. Какой смысл этого закона? 80 миллионов долларов есть у 200 украинцев, но это ничего не значит. Тогда надо повысить планку до миллиарда долларов", – считает Аслунд.

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Политическое влияние

Эксперт отмечает, что понятие "политическое влияние", против которого, как говорят разработчики, направлен законопроект, не имеет четкого определения.

"Политическое влияние – это не объективно. Мы не можем сказать, что это. Надо, чтобы кто-нибудь судил", – сказал Аслунд.

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