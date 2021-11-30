Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Закроет ли Украина границы из-за нового штамма "Омикрон"? Ляшко ответил

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
30 ноября, 16:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Решение будет зависеть от агрессивности новой вариации коронавируса
Виктор Ляшко (на фото слева) не исключает ужесточение карантина.
Виктор Ляшко (на фото слева) не исключает ужесточение карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый штамм "Омикрон" уже распространяется по миру. Пока точно не известно, усилят ли карантинные ограничения из-за новой вариации коронавируса, ведь "Омикрон" недостаточно изучен учеными.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC Украина.

Реклама

Когда "Омикрон" может появиться в Украине

По словам министра, такое сложно спрогнозировать.

"Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло. Граждане южноафриканских стран и люди, которые были там последние 14 дней, будут направляться на самоизоляцию, независимо от того, есть ли у них отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации", – сказал Ляшко.

"Закроют" ли Украину из-за нового штамма

Глава Минздрава пояснил, что в мире пока не понимают всю угрозу, которую может нести данный штамм.

Реклама

"Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, действовавшие и при "Дельте" , – отметил Ляшко.

В то же время Ляшко не исключил, что Украина может снова закрыть границы.

"Сегодня существуют вакцины, и существуют препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока существуют определенная неизвестность. Все неизвестное довольно быстро станет известно. После этого будут принимать решение", – добавил министр.

Реклама

Правила въезда в Украину ужесточили из-за штамма "Омикрон"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

Это касается путешественников, находившихся в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней. Они обязаны пройти 14-дневный период самоизоляции.

В то же время для стран Европы, где зарегистрированы единичные случаи нового штамма (Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Италия), никакие ограничения не вводились.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где в первый раз обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одна из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

  • пациенты жаловались на сильную усталость;
  • у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;
  • у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от заражения этим штаммом имеющаяся в мире и Украине COVID-вакцина .

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока что в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не был обнаружен на территории Украины" , – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять