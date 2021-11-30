Закроет ли Украина границы из-за нового штамма "Омикрон"? Ляшко ответил

Решение будет зависеть от агрессивности новой вариации коронавируса

Виктор Ляшко (на фото слева) не исключает ужесточение карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый штамм "Омикрон" уже распространяется по миру. Пока точно не известно, усилят ли карантинные ограничения из-за новой вариации коронавируса, ведь "Омикрон" недостаточно изучен учеными.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC Украина.

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Когда "Омикрон" может появиться в Украине

По словам министра, такое сложно спрогнозировать.

"Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло. Граждане южноафриканских стран и люди, которые были там последние 14 дней, будут направляться на самоизоляцию, независимо от того, есть ли у них отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации", – сказал Ляшко.

"Закроют" ли Украину из-за нового штамма

Глава Минздрава пояснил, что в мире пока не понимают всю угрозу, которую может нести данный штамм.

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"Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, действовавшие и при "Дельте" , – отметил Ляшко.

В то же время Ляшко не исключил, что Украина может снова закрыть границы.

"Сегодня существуют вакцины, и существуют препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока существуют определенная неизвестность. Все неизвестное довольно быстро станет известно. После этого будут принимать решение", – добавил министр.

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Правила въезда в Украину ужесточили из-за штамма "Омикрон"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

Это касается путешественников, находившихся в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней. Они обязаны пройти 14-дневный период самоизоляции.

В то же время для стран Европы, где зарегистрированы единичные случаи нового штамма (Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Италия), никакие ограничения не вводились.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где в первый раз обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одна из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от заражения этим штаммом имеющаяся в мире и Украине COVID-вакцина .

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока что в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не был обнаружен на территории Украины" , – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

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