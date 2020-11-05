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Усиления карантина: закроют ли границу и авиасообщение

5 ноября, 15:15

Виталий Андроник Виталий Андроник

Кабмин может принять решение, которое изменит систему пересечения границы

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Об этом 5 ноября рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Но пока о закрытии границ и авиасообщении речь не идет.

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Действующее постановление Кабмина о карантинных ограничениях не предусматривает закрытие границ или остановку авиасообщения. В документе говорится только о самоизоляции граждан, которые прибывают в Украину из стран с высоким уровнем заболеваемости. Они должны провести 14 дней на самоизоляции или предоставить негативны результат ПЦР-теста.

Однако Кабинет министров может принять дополнительное решение о закрытии границы.

В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.

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Усиления карантина: закроют ли границу и авиасообщение

Ранее мы сообщали, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

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Напомним, наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях, а также в Киеве.

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граница карантин авиасообщение

Источник: Сегодня

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