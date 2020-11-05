Усиления карантина: закроют ли границу и авиасообщение

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Об этом 5 ноября рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Но пока о закрытии границ и авиасообщении речь не идет.
Действующее постановление Кабмина о карантинных ограничениях не предусматривает закрытие границ или остановку авиасообщения. В документе говорится только о самоизоляции граждан, которые прибывают в Украину из стран с высоким уровнем заболеваемости. Они должны провести 14 дней на самоизоляции или предоставить негативны результат ПЦР-теста.
Однако Кабинет министров может принять дополнительное решение о закрытии границы.
В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.
Ранее мы сообщали, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.
Напомним, наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях, а также в Киеве.
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