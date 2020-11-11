Українська
$ 28,12
33,2
  1. Последние новости Украины

Закроют почти все: как будет работать жесткий карантин на выходных

11 ноября, 15:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам некуда будет пойти на выходных – все будет закрыто, кроме продуктовых магазинов

Правительство ввело в Украине карантин выходного дня, а значит украинцев ждут новые жесткие ограничения. По субботам и воскресеньям полноценно будет работать только критическая инфраструктура.

Реклама

Карантин на выходных с 14 по 30 ноября будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • заправки (без зон питания);
  • СТО;
  • почта;
  • общественный транспорт (только сидячие места);
  • банки, другие финучреждения.

Что будет закрыто:

  • кафе, рестораны (только на вынос);
  • торгово-развлекательные центры;
  • ночные клубы;
  • спортзалы, фитнес-центры, бассейны;
  • кинотеатры, театры и другие заведения культуры;
  • гостиницы.

Также выделяется приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

"Для нас, для врачей, лучший способ (разорвать цепочку заболеваний COVID-19. – Ред.) – это полный локдаун минимум на три недели. Но исходя из выводов наших коллег из Минэкономики, Минфина – мы не можем это ввести в нашей стране, потому что это будет убийственно для Украины. Именно поэтому мы нашли такой баланс (карантин выходного дня. – Ред.)", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

А тем временем бизнес бьет тревогу из-за карантина выходного дня. Как сообщали новости "Сегодня", Европейская бизнес ассоциация уверена, что решение правительства принесет больше вреда, чем пользы.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин выходные ограничения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мать Марины Порошенко умерла от коронавируса
Мать Марины Порошенко умерла от коронавирусаУкраина
"Невысокая температура": Мендель рассказала о состоянии ЗеленскогоПолитика
Зеленский заразился коронавирусом
Зеленский заразился коронавирусомПолитика
В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19Украина
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
Куда пропал Кернес? Почему харьковская полиция удалила новость об открытии дела
Куда пропал Кернес? Почему харьковская полиция удалила новость об открытии делаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять