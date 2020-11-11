Закроют почти все: как будет работать жесткий карантин на выходных

Украинцам некуда будет пойти на выходных – все будет закрыто, кроме продуктовых магазинов

Правительство ввело в Украине карантин выходного дня, а значит украинцев ждут новые жесткие ограничения. По субботам и воскресеньям полноценно будет работать только критическая инфраструктура.

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Карантин на выходных с 14 по 30 ноября будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать:

продуктовые магазины;

аптеки;

заправки (без зон питания);

СТО;

почта;

общественный транспорт (только сидячие места);

банки, другие финучреждения.

Что будет закрыто:

кафе, рестораны (только на вынос);

торгово-развлекательные центры;

ночные клубы;

спортзалы, фитнес-центры, бассейны;

кинотеатры, театры и другие заведения культуры;

гостиницы.

Также выделяется приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

"Для нас, для врачей, лучший способ (разорвать цепочку заболеваний COVID-19. – Ред.) – это полный локдаун минимум на три недели. Но исходя из выводов наших коллег из Минэкономики, Минфина – мы не можем это ввести в нашей стране, потому что это будет убийственно для Украины. Именно поэтому мы нашли такой баланс (карантин выходного дня. – Ред.)", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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А тем временем бизнес бьет тревогу из-за карантина выходного дня. Как сообщали новости "Сегодня", Европейская бизнес ассоциация уверена, что решение правительства принесет больше вреда, чем пользы.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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