Закрыть небо! Украинские медиа обратились к мировым СМИ и ассоциациям телерадиовещателей

Медиа призвали проснуться западную демократическую общественность

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Украинские медиа выступили с открытым обращением в мировые СМИ и ассоциации телерадиовещателей.

"Агрессор посягнул на безопасность мира"

"24 февраля Россия объявила войну Украине и начала масштабное вторжение. По всей территории Украины происходят сокрушительные нападения, погибают невинные женщины и дети. Российские танки не щадят никого: стреляют по жилым домам, бронетехника атакует гражданские учреждения, школы, детские сады и роддомы. От прицельных обстрелов "Градов" и минометов уже погибли сотни жителей, сотни тысяч вынуждены скрываться в подвалах и укрытиях, а миллионы покидают свои дома и уезжают за границу", – говорится в обращении.

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В то же время отмечается, что количество беженцев "может стать чрезвычайным", что в свою очередь приведет к экономическим, социальным и политическим проблемам в Европе и мире:

"Ракетно-бомбовые удары Российской Федерации подрывают телебашни в городах Украины, чтобы остановить украинское телевещание. Теперь агрессор посягнул на безопасность всего мира. Российская армия захватила Чернобыльскую АЭС, повторно подвергая страшной трагедии всю Европу. Вчера российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, самую большую атомную электростанцию в Европе. Сейчас в Украине действуют четыре АЭС с 15 ядерными блоками, которые также оказываются под угрозой взрыва".

В обращении украинских медиа отмечается, что обстрел атомной станции является актом вандализма к человечеству в целом и каждому жителю Земли в отдельности:

"Сейчас самое время проснуться западной демократической общественности и понять, что человечество на пороге смерти. Мир должен четко понимать, что нет локальной ядерной катастрофы в одной стране. Погибнет все вокруг! Понимая всю опасность ситуации, к которой привела война в Украине, особенно с точки зрения ядерной опасности, просим все мировые СМИ услышать нас. Призываем вас увеличить свое информационное влияние на политиков, чтобы закрыть небо над Украиной. Ваши немедленные действия смогут спасти мир".

К мировым СМИ и ассоциациям телерадиовещателей обратились: Анна Безлюдна, руководитель Inter Media Group, Александр Богуцкий, генеральный директор Starlight Media, руководитель дивизиона "Новости", Евгений Бондаренко, директор "Медиа Группы Украина", Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 media, Ольга Герасимьюк, председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещани, Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики, Николай Чернотицкий, председатель правления АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

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Напомним, правительство Украины обратилось в Международный комитет Красного Креста. Украине необходима неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.

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