Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Закрытие Литвой транзита товарных поездов, проверка документов на Тернопольщине и другие важные события 18 июня

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 июня, 06:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, а дополнительные наряды на Тернопольщине будут работать круглосуточно
Транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область, а на Тернополе будут проверять документы у всех. Коллаж "Сегодня"
Транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область, а на Тернополе будут проверять документы у всех. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 18 июня, Литовская железная дорога перестанет осуществлять транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград Кроме того, у жителей Тернопольщины и внутри перемещенных лиц будут проверять документы.

В субботу в Киеве простятся с погибшим активистом Романом Ратушным

В Киеве, 18 июня, простятся с погибшим под Изюмом активистом Романом Ратушным, защищая Украину от российских захватчиков. О времени и месте прощания с Романом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", которую он возглавлял.

Реклама

В 10.00 в Михайловском соборе начнется заупокойная служба. Прощание с Романом Ратушным состоится в 12:00 на Майдане Независимости (под стелой). Украинского защитника похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область

Литовская железная дорога в ночь с пятницы на субботу перестанет осуществлять транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград (бывший Кенигсберг). Об этом перевозчик сообщил руководство региона, передает Радио Свобода со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов россии. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

Реклама

С 18 июня проезд в автобусах Львова станет платным для школьников во время каникул

С 18 июня по 31 августа, во время каникул, во Львове проезд в городских автобусах для школьников станет платным. Стоимость поездки составляет 15 грн, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Безвозмездно пользоваться городскими автобусами в период летних каникул могут только дети льготных категорий при наличии соответствующих удостоверений.

При этом в летний период поездки в трамваях и троллейбусах для детей школьного возраста остаются безвозмездными. Льготный проезд для учащихся в городском электротранспорте действует круглый год.

Реклама

На Тернопольщине у людей будут проверять документы

У жителей Тернопольщины и внутриперемещенных лиц будут проверять документы. Об этом заявил на брифинге Совета обороны области начальник Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол.Дополнительные наряды будут работать круглосуточно с 18 июня. За эти 2 дня планируется организовать систему работы. Будут проверять документы у людей независимо от пола и места жительства.

Во время военного времени все граждане, двигающиеся на территории нашей области, должны иметь с собой соответствующие документы. Он может быть в виде паспорта, водительского удостоверения или в "Дии" на телефоне.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 июня
1
Личный состав 32150
Личный состав
2
Танки 1456
Танки
3
ББМ 3563
ББМ
4
Артиллерия 734
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 215
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 593
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2496
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20458.48

Bitcoin Cash (BCH)

117.87

Binance Coin (BNB)

211.98

Ethereum (ETH)

1080.64

Litecoin (LTC)

47.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять