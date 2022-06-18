Закрытие Литвой транзита товарных поездов, проверка документов на Тернопольщине и другие важные события 18 июня

Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, а дополнительные наряды на Тернопольщине будут работать круглосуточно

Транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область, а на Тернополе будут проверять документы у всех. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 18 июня, Литовская железная дорога перестанет осуществлять транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград Кроме того, у жителей Тернопольщины и внутри перемещенных лиц будут проверять документы.

В субботу в Киеве простятся с погибшим активистом Романом Ратушным

В Киеве, 18 июня, простятся с погибшим под Изюмом активистом Романом Ратушным, защищая Украину от российских захватчиков. О времени и месте прощания с Романом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", которую он возглавлял.

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В 10.00 в Михайловском соборе начнется заупокойная служба. Прощание с Романом Ратушным состоится в 12:00 на Майдане Независимости (под стелой). Украинского защитника похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область

Литовская железная дорога в ночь с пятницы на субботу перестанет осуществлять транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград (бывший Кенигсберг). Об этом перевозчик сообщил руководство региона, передает Радио Свобода со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов россии. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

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С 18 июня проезд в автобусах Львова станет платным для школьников во время каникул

С 18 июня по 31 августа, во время каникул, во Львове проезд в городских автобусах для школьников станет платным. Стоимость поездки составляет 15 грн, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Безвозмездно пользоваться городскими автобусами в период летних каникул могут только дети льготных категорий при наличии соответствующих удостоверений.

При этом в летний период поездки в трамваях и троллейбусах для детей школьного возраста остаются безвозмездными. Льготный проезд для учащихся в городском электротранспорте действует круглый год.

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На Тернопольщине у людей будут проверять документы

У жителей Тернопольщины и внутриперемещенных лиц будут проверять документы. Об этом заявил на брифинге Совета обороны области начальник Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол.Дополнительные наряды будут работать круглосуточно с 18 июня. За эти 2 дня планируется организовать систему работы. Будут проверять документы у людей независимо от пола и места жительства.

Во время военного времени все граждане, двигающиеся на территории нашей области, должны иметь с собой соответствующие документы. Он может быть в виде паспорта, водительского удостоверения или в "Дии" на телефоне.