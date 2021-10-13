Закрытые школы и новые вспышки: что происходит с COVID-19 в Украине

Кабмин планирует усилить карантин. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте

В Украине снова могут ввести локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине произошел резкий скачок заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 4313 человека больше, чем вчера.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 471 жителей Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированных (6 462 – за последние сутки).

В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

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Регионы Украины – в каких они зонах карантина

Оранжевая зона адаптивного карантина: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская. Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области.

К слову, все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня".

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В Украине школы массово уходят на каникулы

В школах Украины начали массово менять графики осенних каникул. Так, многие учебные заведения уходят на отдых на неделю раньше, чем планировалось.

Ивано-Франковск

Школы Ивано-Франковска уходят на каникулы с 18 октября. По плану они должны были начаться 25 октября, однако на оперативном совещании приняли решение перенести их на неделю раньше. Это связано с тем, что власти хотят улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Харьков

В школах Харькова родителям уже сообщают о том, что каникулы продлятся с 18 октября до 2 ноября. Это значит, что фактически последний учебный день перед длинными каникулами будет 13 октября, так как 14-17 октября в Украине четыре дня выходных.

Львов

С 18 октября ученики средней и старшей школы пойдут на дистанционное обучение. А осенние каникулы начнутся с 25 октября.

Мелитополь

С 11 октября школьники перешли на дистанционное обучение, а каникулы начнутся с 18 октября.

Винница

Каникулы в школах начнутся с 18 октября.

Кропивницкий

Школьники отправятся на отдых с 18 октября. Также принято решение о том, чтобы продлить каникулы на две недели – до 1 ноября.

Сумы

Школам города также рекомендуется уйти на каникулы с 18 октября.

Херсон

Дети на осенние каникулы пойдут отдыхать с 18 октября, а не с 1 ноября.

Черкассы

Каникулы предложили перенести и начать с 18 октября, чтобы уменьшить расходы тепла. Таким образом, дети будут отдыхать до 24 октября.

Школы Украины идут на каникулы раньше. Фото: коллаж "Сегодня"

На Волыни в 16 школах и садиках начались вспышки COVID-19

На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса. Их зафиксировали на территории всех районов области.

Как стало известно, в Луцком районе – пять вспышек COVID-19: в Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее и детских садах №3 и №19 в Луцке.

Также вспышку зарегистрировали в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыце, Черчье и лицее №2.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, лицее Нововолынска и Иваныча.

Кроме того, в районе Ковеля обнаружили вспышку заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также областном лицее с усиленной физподготовкой.

Новая вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможность пребывания в общепите для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.