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Залило дождем и дороги превратились в каток: как гололед сковал Украину (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 21:18
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Из-за гололеда многие водители просто стоят по обе стороны трассы

Деревья валит на припаркованные автомобили. Пешеходы падают с ног. Машины влетают в кювет. Так сегодня начался день у многих украинцев. Гололедица сковала страну. Ледяной дождь залил и столицу. Город превратился в сплошной каток. Корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк показала эти кадры.

С утра столицу обильно залило дождем, тротуары превратились в настоящий каток. Обледенело все вокруг. Буквально на наших глазах упало дерево. Ветка ударила далеко от тротуара и дороги. А вот владельцам машин не повезло. Под тяжестью льда деревья валятся одно за другим – да и на автомобили.

До работы не могут вовремя добраться и пассажиры общественного транспорта. Троллейбусы выстроились по обе стороны трассы: неспособны сдвинуться с места. Троллейбусы не едут, потому что обледенение линии. Проволоки полностью покрыты льдом. Его сбивают – он намерзает снова.

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Где был апокалипсис

А Киев скован пробками с самого утра. Дорога скользкая, трафик велик.

На каток похожа и Винницкая область. Автомобили не едут – буксуют на месте. Из-за гололеда многие водители просто стоят по обе стороны трассы. Остальные на свой страх и риск трогаются. Но справиться с управлением удается не всем.

Не льдом укрыло, так снегом замело Тернопольскую область. Область установила рекорд.. сама для себя – 35 ДТП в сутки. На нечищенной дороге в центре Тернополя троллейбус развернуло. Он заехал на тротуар, а задняя часть перегородила несколько полос. Намертво замерли и фуры. Многотонщики никак не могли сдвинуться с места.

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Горячее время и во львовских травмпунктах. Там в городские больницы за последние сутки обратились более полусотни человек.

"Я шла на работу с утра и через скользкие тротуары упала на руку", – говорит пострадавшая.

Завтра осадки будут не столь обильными, прогнозируют синоптики. Но в большинстве регионов – из-за температурных периодов – ожидают туман и гололед на дорогах.

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