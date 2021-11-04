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Залог больше, чем у Труханова: ВАКС избрал меру пресечения вице-мэру Одессы

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 11:07
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На Олега Брындака распространяются также обязательства
Олегу Брындаку сообщили о подозрении 6 октября / Коллаж "Сегодня"
Олегу Брындаку сообщили о подозрении 6 октября / Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный совет избрал меру пресечения вице-мэру Одессы Олегу Брындаку, несмотря на то, что он болен коронавирусом. Ему определили залог в размере 39 млн 967 тыс. 200 грн.

Об этом пишет сайт 8news.

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Подробности

На Олега Брындака распространяются обязательства: он обязан являться по первому звонку детективов НАБУ, не покидать Одессу без предупреждения, сдать загранпаспорта и не общаться с остальными фигурантами.

Суть преступления

По данным НАБУ, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Через эти действия в течение 2016-2019 годов ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн гривен.

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Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен.

Геннадий Труханов подал апелляцию на меру пресечения

По этому же делу 11 ноября в 10:30 собираются рассмотреть апелляцию Геннадия Труханова на меру пресечения. Ему в октябре ВАКС назначил 30 млн грн залога. Таким образом, у Брындака самый большой залог среди всех фигурантов дела.

Ранее мы писали:

  • Кто такой "известный одессит", о котором генпрокурор вспомнила в комментарии об объявлении подозрения Труханову. "Сегодня" для этого связалось с правоохранителями.
  • Также возможным подозреваемым стал первый заместительдиректора департамента коммунальной собственности одесской мэрии Александр Ахмеров.

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