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Замена бумажного паспорта пластиковой картой: зачем это украинцам

4 сентября, 15:01

Анастасия Ищенко , Игорь Тимофеев

С начала введения паспорта в форме пластиковой карты выдано лишь 3 млн таких документов

В середине августа украинское правительство поддержало проект закона о замене паспортов-книжечек на пластиковые карты. Сейчас документ зарегистрирован в Верховной Раде, но нардепы его еще не рассматривали, и пока что в паспорта по старинке вклеивают новые фото. Зачем нужна замена – разбирался сайт "Сегодня".

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Соответствующий проект закона разработали непосредственно в Кабинете министров. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас те украинцы, которые достигли 14-летнего возраста, получают паспорт в форме пластиковой карты, но в то же время у многих граждан постарше остаются паспорта старого образца.

Поэтому первоочередной задачей в правительстве назвали уход от унаследованной от советских времен системы документирования, когда все украинцы получали паспорта-книжечки. Это должно помочь унифицировать информацию и создать единые реестры. Там добавляют, что с начала введения и выдачи паспорта в форме пластиковой карты выдано лишь около 3 млн таких документов.

Напомним, еще с 1 ноября 2016 года все граждане Украины получили возможность оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записаны персональные и биометрические данные, включая место регистрации и семейное положение. А уже с ноября 2018 года все в любой момент могут заменить паспорт-книжечку на ID-карту.

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Ранее сообщалось, что большинству украинцев поменяют обычные паспорта на пластиковые.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинцам придется менять паспорта: кому необходимо и сколько будет стоить".

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id-карта паспорт Кабинет министров идентификация id-паспорт

Источник: Сегодня

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