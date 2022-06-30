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Заместитель генсека НАТО ожидает, что лидеры Альянса поддержат усиление помощи Украине

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 июня, 15:56
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Мирча Джоанэ сообщил, что отдельные союзники уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение
Мирча Джоанэ подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины
Мирча Джоанэ подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО увеличит поддержку Украины и оставляет открытой дверь для вступления в Альянс, об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому форуму безопасности заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине и Грузии", – сказал он.

Мирча Джоанэ подчеркнул, что запугивание России не действует, двери НАТО остаются открытыми.

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Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".

"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", – подчеркнул Джоан.

Заместитель генсекретаря Альянса сообщил, что некоторые союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.

"Он состоит из конкретных проектов оказания помощи в краткосрочной перспективе, в частности, оборудования для борьбы с беспилотниками, безопасные коммуникации и топливо", – отметил Мирча Джоанэ.

В то же время он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.

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"Например, мы поможем Украине перейти от военной техники советского времени на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать стойкость Украины, а также обороноспособность и институты безопасности", – резюмировал Мирча Джоанэ.

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