Заместитель главы МВД Антон Геращенко заболел COVID-19

Заместитель главы МВД Антон Геращенко получил положительный тест на коронавирус.
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, он уже третий день находится на самоизоляции. Также заразилась его 4-летняя дочь.
"Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый. Я рекомендую всем нашим согражданам серьезно относиться к коронавирусу. Я и члены моей семьи переносят его в легкой форме", – сказал Геращенко.
Напомним, что Верховная Рада не собирается уходить на карантин из-за распространения коронавируса среди народных депутатов.
Кроме того, мы писали, что президент Владимир Зеленский уже поборол коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.
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