Заместитель главы МВД Антон Геращенко заболел COVID-19

Политик уже третий день находится на самоизоляции

Заместитель главы МВД Антон Геращенко получил положительный тест на коронавирус.

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Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, он уже третий день находится на самоизоляции. Также заразилась его 4-летняя дочь.

"Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый. Я рекомендую всем нашим согражданам серьезно относиться к коронавирусу. Я и члены моей семьи переносят его в легкой форме", – сказал Геращенко.

Напомним, что Верховная Рада не собирается уходить на карантин из-за распространения коронавируса среди народных депутатов.

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Кроме того, мы писали, что президент Владимир Зеленский уже поборол коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.

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