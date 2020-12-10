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Заместитель главы МВД Антон Геращенко заболел COVID-19

10 декабря, 23:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политик уже третий день находится на самоизоляции

Заместитель главы МВД Антон Геращенко получил положительный тест на коронавирус.

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Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, он уже третий день находится на самоизоляции. Также заразилась его 4-летняя дочь.

"Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый. Я рекомендую всем нашим согражданам серьезно относиться к коронавирусу. Я и члены моей семьи переносят его в легкой форме", – сказал Геращенко.

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Напомним, что Верховная Рада не собирается уходить на карантин из-за распространения коронавируса среди народных депутатов.

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Кроме того, мы писали, что президент Владимир Зеленский уже поборол коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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МВД коронавирус Антон Геращенко
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