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Заместитель командира полка "Азов" призывает западных лидеров помочь с эвакуацией раненых с "Азовстали"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 мая, 09:02
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Армия РФ продолжает массированные бомбардировки госпиталя на "Азовстали"
В госпитале на "Азовстали" находится около 600 раненых бойцов, подчеркнул Святослав Паламарь
В госпитале на "Азовстали" находится около 600 раненых бойцов, подчеркнул Святослав Паламарь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают бомбить с самолетов завод "Азовсталь" и госпиталь, где находится много раненых украинских защитников. Нужна эвакуация раненых, заявил заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламарь ("Калина") во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Враг циничный, враг не соблюдает никакие международные конвенции. Он не соблюдает Женевские конвенции. Зная, что сейчас на территории "Азовстали" находится огромное количество, а это около 600 раненых бойцов, он и дальше продолжает сбрасывать бомбы на военный госпиталь. Тем самым, как обычно, нарушает все международные нормы", – подчеркнул он.

Святослав Паламарь призвал западных лидеров помочь организовать эвакуацию раненых. Заместитель командира полка "Азов" напомнил, что защитники Мариуполя с начала войны уничтожили около 6 тысяч российских захватчиков, около 78 танков и более 100 единиц бронетехники. Сейчас гарнизон очень нуждается в помощи.

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"Если будет на это возможность, подключить все усилия для того, чтобы помочь в процессе экстракшна нашего гарнизона. Это ребята, которые в окружении сделали все возможное для того, чтобы перемолоть, пропустить через себя такую огромную группировку", – обратился Паламарь.

Он подчеркнул, что именно мужество защитников Мариуполя позволило сдержать врага и не пустить его дальше.

"Поверьте мне, если бы мы этого не сделали, то вся эта орда пошла бы дальше. Она бы захватила другие территории Украины, она бы пошла вглубь Украины, и линия фронта сейчас выглядела бы совсем по-другому", – резюмировал заместитель командира полка "Азов".

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